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Псковавтодор завершил ремонт более 12 км трассы Пушкинские Горы – Локня

Более 12 км дороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе привели в порядок по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт участка трассы от границы Бежаницкого района с Новоржевским до дороги Порхов – Успенье (км 44+447 – км 56+575) произвело ГБУ ПО «Псковавтодор», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 88 тыс. кв. метров, включая проезжую часть и съезды. На финишном этапе при укладке верхнего слоя покрытия асфальтобетонную смесь на объект поставляли с обновленного завода предприятия. После модернизации установки мощность завода была увеличена в 3 раза. В будущем работа нового завода позволит сократить сроки по укладке асфальтобетона и обеспечить своей продукцией центральную и южную зону области, отметили в комитете.

Помимо замены покрытия по основному ходу были отремонтированы пересечения, примыкания и съезды из асфальтобетонной смеси и фрезерованного асфальтобетонного материала (ФАМ), 17 водопропускных труб, 6 автобусных остановок, укреплены обочины песчано-гравийной смесью и ФАМом.

Стоимость работ составила около 109 млн рублей. Средства выделены из бюджета Псковской области.

Отметим, что в 2019 году в рамках нацпроекта силами ГБУ доведено до нормативного состояния два участка дороги Пушкинские Горы – Локня общей протяженностью около 16,4 км: 13,9 км от выезда из Пушкинских Гор в сторону Новоржева (в Пушкиногорском и Новоржевском районах) и 2,4 км в городе Бежаницы.

На 2021 год запланировано обновить еще 14,3 км трассы между Бежаницами и Локней (км 69+735 – км 84+035). Ремонтом также займется Псковавтодор.