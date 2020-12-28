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Новый пешеходный переход появится на дороге Псков - Родина возле ЖК «Европа»

Новый пешеходный переход планируют организовать в Псковском районе на автодороге Псков - Родина. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник отдела ГИБДД ОМВД по Псковскому району Владислав Пономарев, переход планируется организовать у перекрестка с второстепенной дорогой к ЖК «Европа».

Решение приняло по итогам совместного выезда сотрудников Госавтоинспекции и представителей «Псковавтодора». В данном месте дорогой пользуется большое количество жителей. Новый переход появится при условии установки дорожных знаков, нанесения разметки и монтажа светофора Т7. Искусственное освещение в этом месте есть.

Работы планируется выполнить, когда позволят погодные условия.