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Ответственные за безопасность дорожного движения в Псковской области «сверили часы» перед новогодними каникулами

В канун новогодних праздников в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области состоялось заседание рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете, на заседании рассмотрели вопросы по обеспечению бесперебойного движения транспорта на автомобильных дорогах региона в зимние каникулы с 31 декабря по 10 января.

Представители регионального комитета, УМВД ГИБДД России по Псковской области, ГБУ ПО «Псковавтодор», филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в городе Пскове, городской администрации и сверили информацию о готовности дорожных служб к предстоящим каникулам. Стороны обменялись телефонами организаций, задействованных в обеспечении безопасности дорожного движения, а также проговорили алгоритм действий на случай возникновения внештатной ситуации: при изменении погодных условий, заторах на дорогах, необходимости эвакуации транспорта и других.

Для оперативного взаимодействия в муниципальные образования, а также ГУ МЧС России по Псковской области направлены контакты и график работы оперативных дежурных.

Отдельно члены рабочей группы обсудили вопрос организации дорожного движения на реконструированном перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Администрации города Пскова поручили ежедневно проводить мониторинг работы светофора на объекте. Также сделали акцент на том, чтобы взять на особый контроль движение пешеходов в центре города в новогоднюю ночь.

Филиалу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рекомендовали проконтролировать содержание установленных столбиков по оси проезжей части дороги Р-23.