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Шумовые полосы появились на улице Ижорского Батальона в Пскове

Шумовые полосы появились в Пскове в районе пересечения улиц Ижорского Батальона и дороги в Писковичи. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети ВКонтакте.

Активисты обращают внимание, что полосу установили на подъездах со всех сторон, а не только со стороны Снятной горы. «Это примерно то же самое, если бы на улице Труда, где постоянно подбивают автобусы, продублировали лежачих полицейский, установленных на съездах с проспекта Энтузиастов», - отметили они.

Общественники также на указали на то, что шумовые полосы оборудовали на дороге без соответствующих дорожных знаков, хотя этого требует ГОСТ.

Фото: группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте