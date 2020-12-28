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Завершилась реконструкция участка региональной дороги Усвяты – Стеревнево

Завершилась реконструкция участка региональной автомобильной дороги Усвяты - Стеревнево в Усвятском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, управление автомобильных дорог Псковской области (заказчик работ) приняло объект и подписало акт ввода обновленной дороги в эксплуатацию.

По итогам реконструкции восстановлены конструктивные элементы дороги на участке длиной 12,5 км между поселком Усвяты и деревней Боровица. Трассу довели до нормативных показателей, улучшили технические характеристики. В частности, расчетная скорость движения увеличилась с 60 до 80 км/час.

1-й пусковой комплекс - от Усвят до конца деревни Цыганковы Нивы – асфальтобетонная дорога. Здесь выполнили устройство слоев основания из песка и песчано-гравийно-щебеночной смеси, уложили два слоя покрытия из асфальтобетона с применением местами дренирующей прослойки из геотекстиля. Также выполнили устройство обочин и их укрепление асфальтогранулятом, бровку засеяли травой. В Цыганковых Нивах обустроили тротуар шириной 1,5 метра, установили новое освещение.

2-й пусковой комплекс - между деревнями Цыганковы Нивы и Боровица - песчано-гравийный. Здесь профиль дороги изменили на серповидный. Устроили дополнительный слой основания из песка, основание из песчано-гравийной смеси. Покрытие выполнили из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С1 толщиной 24 см. Обочины укрепили щебнем.

В ходе реконструкции переустроили 13 водопропускных труб, выполнили продольный дренаж, локальные очистные сооружения, отремонтировали 25 примыканий, обустроили 3 автобусные остановки с автопавильонами, установили около 2,7 км барьерного ограждения, 143 сигнальных столбика, 129 дорожных знаков.

Реконструкцию провели по государственной программе Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 246 млн рублей. Подрядной организацией выступило ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Автомобильную дорогу Усвяты – Стеревнево построили в 1901 году, она относится к IV технической категории, имеет 2 полосы движения. Обеспечивает транспортную связь между деревнями и объектами торговли Усвятского района с выходом на дорогу Ольша – Велиж - Невель.