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Ограничения движения по цепным мостам в Острове могут ужесточить законом

Действующие в настоящее время ограничения на движение автотранспорта по цепным мостам в Острове могут быть ужесточены после скандальной поездки по памятнику архитектуры, выложенной в сеть Инстаграм.



Фото: пресс-служба Росавтодора

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по охране памятников культурного наследия, запрет или ограничения возможно установить на основании статьи 15 закона «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области». Согласно законодательству, в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия «движение транспортных средств на территории данных объектов и (или) в зонах охраны объекта культурного наследия федерального или регионального значения может быть ограничено или запрещено на основании решения администрации области по представлению органа охраны объектов культурного наследия».

Добавим, что исключение может быть сделано для автомобилей, осуществляющих транспортировку усопших к храму Николая Чудотворца, а также работы по обслуживанию цепных мостов.

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Напомним, 4 декабря, состоялось официальное открытие цепных мостов Острова после реставрации. На их восстановление решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено свыше 300 млн рублей. В процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик сооружений. Подрядчик отремонтировал пролетные строения, несущие цепи, опоры, пилоны и анкерные шахты, конуса, а также подходы к Северному и Южному мостам. Помимо этого, было выполнено устройство электроосвещения, молниезащиты и переустройство сетей связи.

Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.