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ГИБДД призвала псковских водителей и пешеходов к внимательности в гололед

Госавтоинспекция Псковской области призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и учитывать изменения погодных условий.

«Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП, - напомнили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области. - Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения».

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Также дорожные полицейские акцентировали внимание пешеходов на необходимости переходить дорогу только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.