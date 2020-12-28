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38 километров трассы в Псковской области отремонтируют за 3,9 миллиарда рублей

Завершено определение поставщика по выполнению работ по капитальному ремонту дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой, км 574+000 – км 612+900, Псковская область. Как сообщается в протоколе определения результатов от 30 декабря, опубликованном на сайте госзакупок, по результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие.

Это ООО «ТЕХНОСТРОЙ» с предложением 3 млрд 904 млн 917 тыс. 393,53 руб.

Подрядчик должен разработать рабочую документацию и обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов. Строительная длина участка - 38,290 км. Реконструкция разделена на два этапа.

Окончание работ планируется на 14 ноября 2022 года.