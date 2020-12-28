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19 километров автодороги отремонтируют в Усвятском районе за 400 млн рублей

В Псковской области ищут подрядчика для ремонта автодороги Великие Луки – Усвяты на участках км 12+700 – км 25+700, км 56+000 – км 62+080 в Усвятском районе. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

В перечень работ входят расчистка полосы отвода, восстановление виражей и укрепленных асфальтобетонной смесью обочин, укрепление существующих обочин, ремонт асфальтобетонного покрытия, пересечений, примыканий и съездов, а также труб и оголовков.

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Протяженность участков – 19,08 км, ширина проезжей части – 6, число полос движения – 2.

Начальная цена контракта - 399 млн 362 тыс. 425,75 руб.

Окончание подачи заявок – 13 января 2021 года. Завершение ремонтных работ – до 16 сентября 2021 года.