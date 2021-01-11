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Дорогу от Гдова до Чернево планируют заасфальтировать

«Лучик надежды забрезжил» для жителей и дачников Черневской волости, сообщаетcя в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети «ВКонтакте». ГБУ «Псковавтодор», обслуживающее дорогу регионального значения Заполье – Гдов, заключило контракт на выполнение инженерных изысканий и проектирование капремонта 30-километрового участка трассы между Гдовом и Чернево.

Победителю конкурса – московскому АО «Рост-проект» – предстоит разработать документацию для капитального ремонта дороги, в том числе земляного полотна, дорожной одежды, моста через Черму, системы водоотведения. Также планируется обустройство примыканий, устройство недостающих автобусных остановок и павильонов. Весь участок трассы между отметками 118,3 и 147,7 км будет проектироваться под полноценное асфальтобетонное покрытие.

Проектировщики должны предусмотреть расширение земляного полотна дороги до 12 метров (сейчас оно от 9 до 11,5 м), при этом ширина асфальтированной двухполосной проезжей части будет 7 метров. Расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч.

Проектная документация должна быть готова в декабре 2021 года. Стоимость заключенного с москвичам контракта – почти 26 млн рублей.