1,5 км линии освещения появится в деревне Ершово в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, место установки с 15+243 - км 16+544 км автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье.
Протяженность линии освещения - 1657 метров, расчетная мощность освещения 4,13 кВт. Всего будет установлен 41 светильник.
Окончание работ - до 31 августа 2021 г.
Работы выполнит ООО «Светосервис» (Москва) за 8 млн 792 тыс. 777,86 рублей.
Добавим, на участке дороги в деревне Ершово разрешенная скорость движения транспорта снижена до 40 км в час. Установлена камера фотовидеофиксации. Ранее на переходе здесь были отмечены случаи наездов на пешеходов со смертельным исходом.