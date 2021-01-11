АвтоМир / Дороги

До конца лета в рамках нацпроекта обновят три участка дороги Порхов – Успенье

Управление автомобильных дорог Псковской области (Псковавтодор) и ООО «ДАФ» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно документу, до 31 августа в нормативное состояние приведут три участка трассы между деревнями Сорокино и Пожеревицы Дедовичского района: с 27-го по 32-й, с 40-го по 42-й и с 49-го по 53-й км. В общей сложности – 10,6 км. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ведомость объемов работ включает устройство водоотводных канав, планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, срезку старого асфальтобетонного покрытия.

Новое дорожное покрытие выполнят из современных асфальтобетонных смесей «нижнего тяжелого» в качестве выравнивающего слоя и «верхнего тяжелого» в качестве верхнего слоя. Также восстановят укрепленные асфальтобетоном обочины и виражи, с помощью фрезерованного асфальтоматериала отремонтируют пересечения, примыкания и съезды. На обочинах устранят просадки автогрейдером и укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой.

Контракт предусматривает и ремонт моста через реку Судома на 50-м км дороги, водопропускных труб на основном ходу и съездах, автобусных остановок и нанесение разметки термопластиком.

Стоимость работ оценивается в 160,8 млн рублей. Средства на ремонт направили из регионального бюджета.

Автомобильная дорога Порхов - Успенье относится к III технической категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 м, проезжей части – 7 м, обочин – 2 м.

Отметим, что в 2020 году по нацпроекту восстановили 1,45 км трассы в городе Порхове.