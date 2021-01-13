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Более четырех километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области

На автомобильных дорогах регионального значения в Псковской области нанесли разметку протяженностью 4 тысячи 19 километров на площади свыше 461 тысячи квадратных метров в 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для этого применялись различные материалы: горячий и холодный пластик, дорожная эмаль, а для улучшения видимости разметки - микростеклошарики со светоотражающими элементами.

Разметку наносили на территории всех муниципальных образований области механически и вручную. На разных этапах в работе задействовали до 40 специалистов и до 15 единиц техники: «рисовали» осевую и краевую разметку, дублирующие знаки на проезжей части, разметку на искусственных дорожных неровностях, пешеходных переходах, шумовые полосы.

Заказчиком работ выступил Псковавтодор, подрядной организацией - ООО «Знак-Трейд СПб». Сумма контракта составила около 60 млн рублей. Средства на работы выделили из областного бюджета. Гарантия на разметочную краску составляет до 9 месяцев, на термопластик - 2 года.