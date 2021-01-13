АвтоМир / Дороги

Около 4 тысяч кубометров снега вывезено из Пскова на новогодних праздниках

Порядка 4 тысяч кубометров снега было вывезено из Пскова на специализированный полигон в течение новогодних и рождественских праздничных дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства, эта работа осуществлялась в рамках исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Пскова.

Работе подрядчиков по вывозу снега в УГХ дали удовлетворительную оценку, отметив, что в этом году она осуществляется заметно лучше, чем в предыдущие годы. Так, снег с городских мостов вывозится в тот же день, когда прошел снегопад, а иногда его вывоз начинается и во время снегопада.