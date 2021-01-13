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В Гдовском районе паспортизируют деревянный мост

Прокуратура Гдовского района по сообщению СМИ об аварийном состоянии деревянного моста через реку Желча, расположенного в Гдовском районе, провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства органы местного самоуправления не осуществляют мероприятия по паспортизации аварийного объекта и постановке его на учет.

Ненадлежащие ремонт и содержание автомобильных дорог и расположенных на них или под ними конструктивных элементов и искусственных дорожных сооружений (мостов) рассматриваются как нарушение прав проживающих на территории деревень Первомайская и Блянск на безопасное дорожное движение.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к администрации Гдовского района и администрации «Полновской волости» об обязании их поставить на учет мост через реку Желча, произвести его паспортизацию и необходимые ремонтные работы.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.