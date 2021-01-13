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Схема движения по кольцу на Инженерной в Пскове будет изменена

Организация дорожного движения на кольце по улице Инженерной в Пскове будет изменена. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков.

«Организация движения получилась не совсем корректной, и мы выносили этот вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения. Но она заложена в проекте дорожных работ, который прошел госэкспертизу. Есть нюансы, поэтому вопрос будет обсуждаться, и организация дорожного движения по кольцу будет изменена», - отметил глава городской администрации, выразив готовность принять предложения на этот счет со стороны горожан.

«Если есть предложения, можно их написать и принять участие в комиссии по безопасности дорожного движения. Мы учтем их и обсудим со всеми заинтересованными лицами», - пообещал он.

В целом, отметил Александр Братчиков, когда летом был "раскопан" практически весь город, не все верили, что к зиме дороги все-таки сделают. Тем не менее власти города и области совместно с подрядчиками приложили максимум усилий, чтобы основные работы были завершены. При этом у главы администрации есть претензии к качеству работ как на перекрестке Инженерная — Индустриальная, так и на улице Леона Поземского. Недоделки будут устранены в рамках гарантийных обязательств.

«Весной мы проедем по всем этим дорогам с общественниками и контрольными органами. Недостатки будут устранены в течение мая-июня», - заключил Александр Братчиков.