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Улица Чудская станет самым крупным объектом нацпроекта в Пскове в 2021 году

Улица Чудская будет отремонтирована в Пскове До 31 августа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, это самый крупный объект нацпроекта 2021 года в областном центре.

Протяженность участка составляет 1,59 км. Магистраль приведут в нормативное состояние на участке от моста имени А. Невского до улицы Ижорского Батальона.

Подрядной организацией по итогам электронного аукциона определено ООО «ДорСтройСервис». Дорожники начнут работы с фрезерования верхнего и нижнего слоев покрытия проезжей части на глубину до 5 см каждый, разборки старого бортового камня и тротуарной плитки на автобусной остановке.

При укладке нового дорожного покрытия будет использован асфальтобетон, соответствующий ГОСТу 2020 года. Будет выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16НТ на граните и верхнего слоя из асфальтобетона типа А16Вт на габбро-диабазе. Также подрядчику предстоит заменить люки колодцев и плит перекрытий, выполнить монтаж нового бортового камня, уложить тротуарную плитку на автобусной остановке и вдоль проезжей части, восстановить зеленую зону. Барьерное пешеходное ограждение на разделительной полосе демонтируют, вместо него будет высажен кизильник в качестве живой изгороди, газоны засеют травой. Кроме того, нанесут разметку термопластиком.

Сумма контракта составляет около 88 млн рублей. Большая их часть направлена из федерального бюджета. Гарантия на верхний слой покрытия — 4 года, бортовой камень — 2 года, термопластик — 1 год.

Улица Чудская в Пскове относится к дорогам I технической категории, имеет от 4 до 8 полос движения. Ширина проезжей части составляет от 15 до 25,5 метров.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улицы Бастионная, Инженерная, Октябрьский проспект и три площади: Победы, Октябрьская и Ленина.