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До норматива доведут 7,6 км дороги Невель - граница с Белоруссией

Подписан контракт на ремонт автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией - ООО «Автомобильные дороги Пскова», сообщили в «Псковавтодоре».

Стороны заключили контракт на ремонт участка протяженностью 7,6 км в Невельском районе от выезда из Невеля в сторону Язно. В зону ремонта попадают населенные пункты Острилово, Игнашово, Мишово, Боканово.

Ведомостью объемов работ предусмотрено устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов, расчистка полосы отвода от кустарника, снос деревьев и корчевка пней, срезка старого асфальтобетонного покрытия, восстановление укрепленной части обочин и виражей. Ремонт асфальтобетонного покрытия подразумевает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16НТ и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16ВТ, местами предусмотрена укладка геосетки. На обочинах устранят просадки и проведут укрепление песчано-гравийно-щебеночной смесью С-11. Бровку засеют травой. Кроме того, контракт включает ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, автобусных остановок.

Стоимость работ составит около 119 млн рублей. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета. Срок исполнения контракта – 30 июля.

Автомобильная дорога Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 метров, проезжей части – 7 метров, обочин – 2 метра.