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Еще 22 пешеходных перехода вблизи школ Псковской области сделают безопаснее

В этом году в Псковской области продолжится обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Работы будут проведены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Обустройство безопасных пешеходных переходов возле школ и детских садов идет в псковском регионе уже третий год. В 2019 году были выполнены работы на 31 пешеходном переходе, а в 2020 году – на 27 объектах, в текущем году в планах обустроить 22 пешеходных перехода в 9 муниципалитетах. Всего будет установлено 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания, 2,9 тысяч метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход».

В Порховском районе оборудуют 5 пешеходных переходов на дорогах Порхов – Успенье (в Порхове), Туготино – Хилово (в деревне Хилово), Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино (в деревне Славковичи), Подборовье – Лопатово – Боровичи (в деревне Дуброво) и Верхний Мост – Межник (в деревне Верхний мост).

В Псковском районе станут безопаснее 3 перехода на дорогах Ланева Гора – Соловьи (в Соловьях), Середка – Льнозавод (в Середке), Родина – Наволок (в Родине).

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установят на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье (в деревне Добручи).

В Палкинском районе обустроят 3 пешеходных перехода на дорогах Старый Изборск – Палкино – Остров (в Новой Уситве) и Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (в деревнях Качаново и Родовое).

В Печорском районе безопасным станет пешеходный переход на дороге Сенно - Новый Изборск – Печки (в деревне Новый Изборск).

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудуют 2 пешеходных перехода на дорогах Толкачево – Себеж – Заситино (в деревне Мальково) и Пустошка – Себеж (в Идрице).

В Дедовичском районе – 2 пешеходных перехода на дорогах Порхов – Успенье (в Дубровке) и Красные Горки – Бакач (в Красных Горках).

В Великолукском районе - 2 пешеходных перехода на дорогах Великие Луки – Подберезье (в деревне Демидово) и Лакомица – Локниха (в Переслегино).

В Островском районе – 3 пешеходных перехода на дорогах Остров – Новоржев и Остров – Вышгородок (2 в Острове и 1 в деревне Перевоз).

Работами займется ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта составляет более 14 млн рублей, средства будут направлены из областного бюджета. Обустройство безопасных пешеходных переходов должно быть выполнено до 1 июня.