АвтоМир / Дороги

До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную

ООО «Спецтранссервис» проведет ремонт улицы Бастионной в Пскове на участке от ул. Заводская до ул. Вокзальная. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация стала победителем торгов на право ремонта.

Протяженность ремонтируемого участка – 0,562 км;

Тип покрытия – капитальное, вид покрытия - асфальтобетон;

Ширина проезжей части – от 5,50 м до 9,0 м;

Подрядчик должен отремонтировать проезжую часть, тротуары, заменить люки колодцев и плиты перекрытий, восстановить зеленые зоны и нанести разметку термопластиком.

Окончание ремонтных работ планируется до 1 июля 2021 г.