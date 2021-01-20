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На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи

До 3 сентября будет отремонтирована автомобильная дорога Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе Псковской области. На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 155 млн рублей, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проведет АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик приведет в порядок участок длиной 10,5 км от трассы Порхов – Успенье до моста через реку Шелонь на въезде в Дедовичи, капитальный ремонт которого должен завершиться до конца этого года.

На подготовительном этапе дорожники займутся расчисткой полосы отвода и водоотводных канав от кустарника, планировкой откосов и дна кюветов. Как только позволит погода, старое покрытие будет отфрезеровано на глубину до 5 см. Кроме того, будут восстановлены укрепленная часть обочин и виражи, уложено два слоя асфальтобетонной смеси, местами дорожную одежду укрепят геосеткой. Также будут отремонтированы пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки. На обочинах устранят просадки и укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью.

Разметку нанесут термопластиком с добавлением светоотражающих стеклошариков.

Автомобильная дорога Дубровка – Дедовичи относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Ширина земляного полотна составляет от 11,5 до 12,5 метров, проезжей части – 7 метров, обочин – 2 метра.