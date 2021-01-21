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Пять улиц и одну дорогу отремонтируют в Печорском районе в 2021 году по нацпроекту

5 улиц и одну дорогу отремонтируют в Печорском районе в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего приведут в порядок около 7,6 км улично-дорожной сети, на эти цели направлено более 64 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Администрация Печорского района уже определила подрядчика на ремонт пяти улиц. ООО «Печорыагродорстрой» доведет до нормативного состояния улицы №1 в деревне Залесье, Совхозную в Печорах, Советскую в деревне Новый Изборск, Школьную и Комсомольскую в деревне Лавры. Сумма контракта составила 36,5 млн рублей.

Протяженность участка на улице №1 в Залесье составляет 1,15 км. Подрядчику предстоит срезать старый асфальт и уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы и тротуар, установить бортовой камень. Обочины укрепят фрезерованным асфальтовым материалом, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.

Длина подлежащего ремонту участка улицы Совхозной в Печорах составляет 700 метров. Здесь также восстановят дорожную одежду и укрепят обочины.

Аналогичные виды работ проведут на улице Советской в Новом Изборске. В этом населенном пункте обновят 640 метров дорожного полотна.

В Лаврах на улице Школьной дополнительно расчистят площади от кустарника и мелколесья, а по окончании дорожных работ смонтируют искусственную дорожную неровность. На этой улице располагается Лавровская средняя общеобразовательная школа. Протяженность участка – 870 метров.

В перечень работ на улице Комсомольской в деревне Лавры помимо ремонта покрытия проезжей части, съездов и тротуаров, укрепления обочин также вошло восстановление трубопереездов. Подрядная организация выполнит устройство основания под трубопроводы и укладку канализационных труб. Протяженность участка составляет 645 метров.

Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

В рамках нацпроекта БКАД-2021 также приведут в порядок автомобильную дорогу Печоры – Лидва – Лавры. Ее длина - 3,58 км. Электронный аукцион на определение подрядчика на ремонт объекта будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, Печорский район наряду с Островским, Псковским, Палкинским и городом Псковом входит в Псковскую городскую агломерацию.