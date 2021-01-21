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Сергей Гаврилов оценил качество реализации дорожного нацпроекта в Пскове

Заместитель главы Пскова, председатель комитета по благоустройству и ЖКХ Псковской городской Думы Сергей Гаврилов высоко оценил качество реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пскове. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Нацпроект реализуется очень хорошо, несмотря на то, что идет задержка по срокам на некоторых объектах, их оттягивают согласования с разными структурами. Каждая из улиц ремонтируется комплексно: с перекладкой сетей, заменой дорожного полотна и бордюрного камня», - отметил гость студии.

По его словам, видят позитивные сдвиги в состоянии дорог и жители города. «Сначала люди недовольны, что все в городе перекопано, потом говорят, "как хорошо", а через месяц привыкают к хорошим дорогам, как будто все так и было. Я считаю, это очень большой плюс для нашего города (реализация нацпроекта БКАД — ред.)», - оценил замглавы Пскова.

В наступившем году работы в рамках нацпроекта продолжатся. В дополнительной проработке, по его мнению, нуждается вопрос организации схем объезда ремонтируемых участков, чтобы минимизировать вероятность транспортного коллапса в период масштабных дорожных работ. «Эти вопросы поднимались на комиссии по безопасности дорожного движения. Администрация и подрядчики в курсе, по возможности, все будет решаться», - заключил Сергей Гаврилов.