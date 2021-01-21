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В Пскове на двух улицах демонтируют пешеходное ограждение

В Пскове на двух участках улиц демонтируют пешеходное ограждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

При ремонте Октябрьского проспекта будет демонтированы старые секции пешеходного ограждения от остановки «Детский парк» в сторону улицы Некрасова, до въезда к территории церкви Анастасии Римлянки. Ограждение проржавело. Александр Грацкий уточнил, что сейчас ГОСТ не требует ограждения в данном месте.

Вторая часть ограждения от заезда к храму до улицы Некрасова сохранится.

Еще одно место, где будет удален забор - улица Алтаева у школы №22. Вместо секций забора в 2021 году планируется высадка кустарника.