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ГИБДД предупредила псковичей о неблагоприятных условиях для движения транспорта

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области предупредило жителей региона о возникновении условий, неблагоприятных для движения транспорта. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу, 22 января.

«По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивый характер погоды. Выпадут осадки в виде мокрого снега, дождя, местами ожидается налипание снега и гололед. Дневная температура стремится к нулевой отметке. Все это создает очень неблагоприятные условия для движения транспорта.

Смена погоды с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Проезжая часть при этом становится очень скользкой. Тормозной путь у автомобилей непредсказуемо удлиняется. На скользком покрытии повышается вероятность юза и заноса автомобиля. Транспортное средство при этом становится практически неуправляемым. И поэтому, даже идя по тротуару, нужно быть очень внимательным и не упускать из виду проезжающие мимо машины.

Пешеходы должны быть предельно осмотрительными при переходе проезжей части. Перед началом перехода следует обязательно остановиться и убедиться, что водители транспортных средств вас видят и готовы пропустить. Только после этого можно переходить проезжую часть. Пешеходам также следует помнить, что использование световозвращающих элементов необходимо для безопасного передвижения в темное время суток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от автомобиля до пешехода до 300 метров. В условиях плохой видимости и осадков пешеходам необходимо быть особенно осторожными. Помните - ваша безопасность в ваших руках!

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду. Это залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск попадания в ДТП», - говорится в сообщении ГИБДД.