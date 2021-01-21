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В Себежском районе разбирают старый мост через реку Нища

На 76-ом км дороги Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссия в Себежском районе идет капитальный ремонт моста через реку Нища. Подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» построила временный мост и подъезды к нему, переключила движение автомобильного транспорта на временный объезд и приступила к разборке старого моста, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Мост через реку Нища капитально ремонтируют за счет средств областного бюджета. Стоимость работ оценивается более чем в 132 млн рублей. После капремонта искусственное сооружение будет отвечать современным требованиям по безопасности.

Мост будет трехпролетным, пролетное строение - рамное из монолитного железобетона. Полная длина сооружения составит 34 метра, ширина - 14 метров. Для пешеходов обустроят два тротуара с барьерным и перильным ограждением, лестничные сходы

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В целом протяженность участка капитального ремонта составляет 123 метра, в него входят участки автодороги на подъезде к мосту. Срок исполнения контракта - 31 августа 2021 года.

Заказчик работ - Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»).