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Дороги и улицы осветят на юге Псковской области в 2021 году в рамках нацпроекта

География национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в плане освещения улично-дорожной сети уходит на юг Псковской области. Об этом в соцсети Instagram сообщил председатель комитета Борис Елкин, отвечая на большое количество соответствующих обращений.

«В 2019 и 2020 годах выполнен большой объем в части освещения населенных пунктов на территории Печерского, Псковского и Палкинского районов. Также освещены улицы в Опочке, Пушкинских Горах и дорога Корытово - Пристань. В 2021 году данная работа будет продолжена», - заявил он.

По его словам, в этом году планируется осветить населенные пункты в деревнях Великолукского и Себежского районов. Также будут реализованы проекты по освещению на дороге Псков - Гдов - Сланцы – Ершово, в городах Опочка и Острове.