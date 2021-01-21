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Светофор на перекрестке Гражданской - Фабрициуса в Пскове уже неделю работает неправильно

Светофор, установленный на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, работает неправильно – на нем не загорается сигнал зеленой стрелки, разрешающей поворот на Гражданскую. Об этом сообщил один из участников группы «Убитые дороги Пскова».



Источник: «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

Он отметил, что стрелка не загорается уже целую неделю.

«И с Гражданской на «Янушку» налево, в сторону вокзала не мешало бы добавить времени, хотя бы 5 секунд. Сцепки не успевают повернуть», - добавил автор поста.

Также автор поста уточнил, что получил ответ по ситуации: заявка подана в обслуживающую организацию, которая должна провести необходимые работы.

«Видимо, будем ждать еще неделю», - предположил он.