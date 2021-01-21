Светофор на перекрестке Гражданской - Фабрициуса в Пскове уже неделю работает неправильно

Светофор, установленный на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, работает неправильно – на нем не загорается сигнал зеленой стрелки, разрешающей поворот на Гражданскую. Об этом сообщил один из участников группы «Убитые дороги Пскова».
Источник: «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте
Он отметил, что стрелка не загорается уже целую неделю.
«И с Гражданской на «Янушку» налево, в сторону вокзала не мешало бы добавить времени, хотя бы 5 секунд. Сцепки не успевают повернуть», - добавил автор поста.
Также автор поста уточнил, что получил ответ по ситуации: заявка подана в обслуживающую организацию, которая должна провести необходимые работы.
«Видимо, будем ждать еще неделю», - предположил он.