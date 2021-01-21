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АвтоМир / Дороги

Участок улицы Некрасова перекроют в Пскове на несколько часов

25.01.2021 14:31|ПсковКомментариев: 0

Участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка в Пскове будет временно закрыт для движения автотранспорта 27 января с 9.30 до 12.30. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водопровода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

Теги: #дороги #ОМСУ #ремонт сетей #водопровод
Источник: Псковская Лента Новостей
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