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Как пережили обновленные улицы Пскова мороз и оттепель? ФОТОРЕПОРТАЖ

В конце 2020 года в Пскове завершились масштабные работы по реконструкции городских улиц. Официально ремонт на улице Яна Фабрициуса, на перекрестке с Гражданской и на улице Леона Поземского (участок от Советского моста до Набат) закончен.

С момента приемки прошел почти месяц, но до сих пор на этих улицах присутствуют признаки незавершенности. Прохожие видят сугробы и валяющиеся доски, местами отсутствует брусчатка, на новом асфальте появились трещины. На перекрестке улиц Фабрициуса и Металлистов продолжают устанавливать дорожные знаки.

Как выглядят реконструированные улицы сегодня - в фоторепортаже Вадима Боченкова.