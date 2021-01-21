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Первый переходящий объект «дорожного» нацпроекта 2021 года принят в эксплуатацию

В Псковской области принят в эксплуатацию первый в 2021 году объект, отремонтированный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, автомобильная дорога Заполье – Гдов в Плюсском районе вошла в план ремонта осенью 2020 года, как дополнительный и переходящий на 2021 год объект.

Срок исполнения контракта был назначен на 28 мая. Однако подрядная организация – ООО «ДАФ» - выполнила основной комплекс дорожных работ при благоприятных погодных условиях в 2020 году, а в январе, по окончании всех работ, досрочно предъявила объект приемочной комиссии заказчика, ГБУ «Псковавтодор».

Особенность этого ремонта состоит в том, что трасса Заполье – Гдов стала первым объектом в Псковской области, который отремонтировали по новым ГОСТам. При устройстве покрытия были использованы асфальтобетонные смеси нового поколения: А16НТ («нижний тяжелый») для выравнивающего слоя и А16ВТ («верхний тяжелый») для верхнего слоя. Для соблюдения всех тонкостей новой технологии процесс укладки асфальта сопровождали технологи. Новые смеси, в отличие от щебеночно-мастичного асфальтобетона, имеют более гладкую и мелкозернистую структуру. Входящий в их состав мелкий щебень и полимерный битум предотвращают образование колейности.

Всего приведено в порядок 5,6 км автодороги на трех участках: между деревнями Комарово и Почап, Березицы и Заруденье и на подъезде к селу Ляды. Подрядчик вырубил кустарник и деревья в полосе отвода, отфрезеровал изношенное покрытие, прочистил канавы и кюветы, отремонтировал водопропускные трубы, выполнил устройство нового асфальтобетонного покрытия, отремонтировал пересечения и примыкания, укрепил обочины, нанес разметку термопластиком и краской.

Стоимость ремонта составила 82,7 млн рублей. Средства на работы выделены из федерального и областного бюджетов.