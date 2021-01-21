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В Пскове снова запретили поворот налево с улицы Металлистов

В Пскове снова запретили поворот налево с улицы Металлистов на Яна Фабрициуса. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Соответствующие дорожные знаки восстановлены на перекрестке.

Напомним, 18 января в 12.30 у дома №5 был сбит пешеход. Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1966 года рождения, совершил наезд на женщину 1978 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель двигался с улицы Металлистов налево, в сторону вокзала. На перекрестке отсутствовали дорожные знаки, запрещающие данный маневр.

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Дорожные знаки исчезли во время многомесячной реконструкции перекрестка Фабрициуса и Гражданской, которая закончилась в декабре.

Как выглядят реконструированные улицы Поземского и Фабрициуса сегодня - в фоторепортаже Вадима Боченкова.