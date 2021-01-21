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Около 30 единиц техники расчищают дороги и тротуары Пскова

Около 30 единиц снегоуборочной техники задействовано при расчистке дорог и тротуаров Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. В период с 12 января по сегодняшний день из города вывезено порядка 5 тысяч кубометров снега.

Работа по уборке снега проводятся в рамках исполнения муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Пскова. Ежедневно проводится режимная уборка улиц города, в том числе проезжей части дорог, автобусных остановок, парков и скверов.

На улицах города расчисткой снега занимаются сразу несколько подрядных организаций. В первую очередь, грейдеры чистят основные городские магистрали, улицы с автобусным движением, а также подъезды к социальным, образовательным, медицинским учреждениям и к другим жизненно важным объектам.

Для складирования вывозимого снега оборудована специальная площадка с видеонаблюдением в Ваулиногорском шоссе.