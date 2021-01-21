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Обновление улицы Инженерной в Пскове завершится в этом году

Контракт на ремонт улицы Инженерной на участке от дома №12 до пересечения с улицей Алтаева заключили управление городского хозяйства администрации Пскова и ООО «Дорожный отряд». Также полностью будет отремонтирован дублер дороги (между домами №12 и №100 по улице Инженерной), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете транспорту и дорожному хозяйству.

Протяженность объекта - 660 метров. Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цена контракта составляет 58,8 млн рублей, около 50 млн из которых - средства федерального бюджета.

Подрядная организация проведет фрезерование покрытия проезжей части, заменит бортовой камень, выполнит устройство выравнивающего слоя и верхнего слоев покрытия. Дорожники также приведут в порядок тротуар, заменят люки колодцев и плиты перекрытий, восстановят зеленую зону, смонтируют новое барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком с добавлением микростеклошариков. Ремонт должен завершиться до 31 августа 2021 года.

Напомним, улицу Инженерную поэтапно ремонтируют благодаря нацпроекту. В 2019-2020 годах проведена реконструкция перекрестка с улицей Индустриальной. В прошлом году также были приведены в порядок два участка дороги: от дома №4 до Инженерного моста (с прилегающей пешеходной зоной) и между улицами Алтаева и Труда (без дублера). В этом году восстановление дороги будет полностью завершено.

Улица Инженерная относится к дорогам II технической категории, имеет ширину проезжей части от 14 до 20 метров, капитальное асфальтобетонное покрытие.