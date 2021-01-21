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По «дорожному» нацпроекту отремонтируют улицу Бастионную в Пскове

Определен подрядчик на ремонт улицы Бастионной в Пскове. По итогам электронного аукциона им стало ООО «СпецТрансСервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Компания в срок до 1 июля 2021 года отремонтирует объект на участке от улицы Заводской до улицы Вокзальной протяженностью 562 метра. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контрактом предусмотрено фрезерование изношенного асфальта на проезжей части и разборка покрытия тротуара, замена бортового камня, люков колодцев и плит перекрытий. Новое покрытие дороги и пешеходной зоны будет выполнено из современных асфальтобетонных смесей. Затем подрядчик проведет планировку зеленой зоны, внесет растительный слой земли и посеет газоны. Между бортовым камнем и газоном уложит брусчатку. На проезжей части нанесет разметку термопластиком со светоотражающими элементами. Производство работ будет организовано без перерывов движения транспортного потока.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта – 13,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия – 4 года, бортовой камень – 2 года, дорожную разметку из термопластика – 1 год.

Добавим, что в перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улица Чудская, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь и площадь Ленина, улица Инженерная и площадь Победы.