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Отремонтировать 45 дворов собираются в Великих Луках в 2021 году

45 дворов планируют отремонтировать в Великих Луках в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города

«Сейчас список согласовывается, и до конца января его должны полностью сформировать. С этим перечнем уже начнутся конкурсные процедуры для дальнейшей реализации», - отметил и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев.

Кроме того, по его словам, предусмотрено благоустройство трех общественных пространств: территории, прилегающей к многоквартирному дому №6 по улице Малышева, территорий у дома №59, корпус 1 по улице Щорса и дома №2 по улице Витебской. Также запланировано обустройство тротуара на улице Гагарина, с четной стороны от дома №128 до развилки с улицей Дальней.

Валерий Астраханцев обратил внимание, что от жителей постоянно собираются заявки, касающиеся благоустройства города, часть из них включается в план, а по некоторым работы проводятся в режиме реального времени. «К примеру, проводится локально-ямочный ремонт дорог и тротуаров, подобные работы мы можем производить и сейчас, так как используем специальный раствор, который может укладываться при температуре до -40 градусов. Нарушений технологии в этом случае нет, поэтому мы эти работы можем проводить практически круглогодично в рамках запланированного на год объема. Также решаются вопросы с установкой перильных ограждений вдоль дорог и многие другие. Отчет о выполнении таких работ нашей подрядной организацией МУП "ДСУ" я получаю ежедневно», - рассказал он.