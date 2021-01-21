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Псковичи делятся с новгородцами опытом по уборке снега

Псковичи делятся с новгородцами опытом работы по уборке снега. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», 26 января на базе предприятия прошла встреча представителей администраций Пскова и Великого Новгорода, на которой обсуждались вопросы содержания дорог в зимнее время.

Псков на встрече представляли заместитель главы администрации города Елена Жгут, начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, заместитель начальника управления Александр Грацкий и директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Из Великого Новгорода приехали представители администрации города и специализированного МКУ во главе с заместителем главы администрации Великого Новгорода Владимиром Ереминым. Стороны обменялись опытом организации уборки города.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей участники встречи, новгородцы массово жалуются на плохую уборку снега и приводят в пример в Псков, где при схожих погодных условиях ситуация с уборкой обстоит лучше. В обоих городах на зимнее содержание дорог муниципалитеты выделяют примерно одинаковый объем денежных средств. Гостям из соседнего региона показали парк уборочной техники и рассказали об особенностях работы.

«Мы, как заказчик, не можем быть абсолютно довольны работой, чем лучше работает подрядчик, тем больше к нему требований. На фоне Великого Новгорода у нас хорошо, но есть к чему стремиться», - сказал Александр Грацкий. Он отметил, что с подрядными организациями налажено должное взаимодействие, подрядчик своевременно реагирует на все обращения заказчика. Начальник УГХ Николай Баринов отметил, что в Пскове, в отличие от Новгорода, уборка снега ведется круглосуточно,

Добавим, ООО «СитиИнвестГрупп» по муниципальному контракту занимается содержанием улиц на Запсковье и Завеличье, ГБУ ПО «Псковавтодор» - следит за порядком в центре.