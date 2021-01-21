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АвтоМир / Дороги

Два псковских подрядчика попали в реестр недобросовестных поставщиков

28.01.2021 15:20|ПсковКомментариев: 1

Подрядные организации ООО «Лидерстрой» и ООО «СМУ-17» решением Управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области занесены в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило неисполнение компаниями обязательств по контрактам на ремонт улично-дорожной сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

ООО «Лидерстрой» выступал в 2020 году подрядчиком по ремонту автомобильной дороги Рубцово - Амосово в Палкинском районе. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально срок исполнения контракта был назначен на 12 октября, а затем по соглашению сторон неоднократно переносился. Но, несмотря на это, компания выполнила свои обязательства по ремонту дороги лишь частично, и так и не представила готовый объект заказчику работ в установленные сроки. В совокупности просрочка составила 70 дней.

В связи с этим администрация Палкинского района приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направила в УФАС сведения о подрядчике для его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, заказчик предъявил ООО «Лидерстрой» неустойку.

ООО «СМУ-17» включено в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта, заключенного с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Договор на устройство дернового покрытия на разделительных полосах улично-дорожной сети города Пскова был подписан 27 июля 2020 года, однако подрядчик приступил к работе 19 сентября и к назначенному сроку выполнил лишь 60% контракта.

Эта же подрядная организация ремонтировала в прошлом году улицы Школьную и Аллейную. Заказчик не принял отремонтированные объекты из-за некачественно выполненных работ. Кроме того, ООО «СМУ-17» не предоставил в установленные сроки исполнительную документацию. В связи с этим в настоящий момент идет расторжение контрактов с этим подрядчиком.

После включения в реестр недобросовестных поставщиков подрядные организации не могут в течение двух лет принимать участие в электронных аукционах.

Теги: #дороги #фас
Источник: Псковская Лента Новостей
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