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Губернатора просят обустроить тротуары на улице Шоссейной

Губернатора Михаила Ведерникова просят обустроить тротуары на улице Шоссейной от хлебокомбината до деревни Портянниково. Соответствующее обращение «Как дойти до Околицы и Портянниково?» опубликовано 29 января на сайте главы региона.

Автор просит сделать тротуар хотя бы по одной стороне улицы. Она сообщает, что дорога до деревни находится в хорошем состоянии. В снегопады снег счищают на и без того очень узкую обочину. Весной-осенью обочину заливает, летом она «зарастает» ветками и кустами с участков вдоль дороги, заметила она.

«Пешеходы вынуждены передвигаться по дороге, а водители объезжать их по встречке. Движение пешеходов очень интенсивное из-за редкого автобусного сообщения. Движение машин, в том числе и большегрузов, очень выросло за последние несколько лет. Это все очень небезопасно! Или мы ждем очередную трагедию и только потом будет что-то сделано?» - написала автор.

Невозможно вернуться чистым по этому пути из-за брызг и грязи, добавила она.