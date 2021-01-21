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Самый страшный день - среда: водитель автолавки рассказал об ужасах бездорожья в Гдовском районе

Семь часов буксовала на разбитой дороге автолавка Гдовского райпо, прежде чем смогла доставить продукты жителям нескольких деревень. График доставки товаров в любом случае был сорван, а сельские жители потеряли время в ожидании. Об этом рассказывает группа «Граждан Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.



Фото Любови Петровой, ВКонтакте

Застрявший на дороге автомобиль водитель сначала попытался откопать сам. Не вышло. С трудом, через общих знакомых удалось дозвониться до местного жителя - владельца небольшой трактора, который согласился вытащить автолавку.

Время шло, подступали сумерки. Водителю пришлось поехать в карьер и вручную грузить в кузов гравий для подсыпки. И когда уже при свете фар грязные, мокрые, обессиленные напарники вытащили наконец автолавку на ровную дорогу, забуксовал трактор. Пришла очередь быть буксировщиком водителю автолавки.

Несмотря на неприятное дорожное приключение, водитель автолавки все же объехал все деревни, где его ждали люди.

«Спросите у водителей, что мы думаем про волостное руководство. Я шесть дней в неделю со своим магазином езжу по разным направлениям, - рассказал после этой истории водитель автолавки Виктор Петров. - Я с уважением отношусь к главам Черневской и Спицинской волостей. Дороги к дальним деревням здесь прочищены. Значит, главы заботятся. А вот в Юшкинской ее чистят только до Ветвеника. До Заречья, например, доехать уже большая проблема. Может, юшкинское начальство забыло, что нельзя бросать людей на произвол судьбы?»

Водитель признался, что среда для него - самый страшный день, в который нужно объехать деревни Добручинской волости. «Вот где ужас бездорожья. Я двадцать лет работаю на автолавке и ни разу не видел, чтобы здесь по дорогам хоть раз грейдер пустили. Они со времен советской власти без хозяина остались. Возле Кюровщины не только я застрял с товаром, но несколько дней назад то же случилось и с автолавкой из Сланцевского района. А ведь это могла быть и скорая помощь или пожарная машина. Хоть бы депутаты надоумили главу волости, что деревни с такими разбитыми дорогами балансируют на грани выживания», - отметил Виктор Петров.