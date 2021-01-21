Уличное освещение восстановят на участке Мельничной набережной Порхова

Уличное освещение восстановят на участке автодороги, проходящей по Мельничной набережной города Порхова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города организовать уличное освещение на участке автомобильной дороги от дома №2 до дома №4 Мельничной набережной.
Требования прокурор суд удовлетворил, на ответчика возложили соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.