Уличное освещение восстановят на участке Мельничной набережной Порхова

«Мазда» съехала в кювет и перевернулась на трассе Порхов - Дно

Автомобиль «БМВ» врезался в опору ЛЭП в Пскове

Водитель без прав перевозил с нарушениями младенца и 6-летнего ребенка в Палкинском районе

Светофор на перекрестке Гражданской - Фабрициуса в Пскове уже неделю работает неправильно

Два человека пострадали в ДТП на Пожиговской в Пскове

Женщина-водитель попала в больницу после столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе

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Дороги и улицы осветят на юге Псковской области в 2021 году в рамках нацпроекта

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Что делать, если не получается подать заявление на замену водительского удостоверения через госуслуги