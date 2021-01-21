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Пскович просит установить искусственные неровности в «Спортивном квартале»

Губернатора Псковской области просят решить вопрос с установкой искусственных неровностей в жилом комплексе «Спортивный квартал» в Борисовичах. Обращение опубликовано 29 января на сайте главы региона.

Автор просит рассмотреть вопрос о финансировании установки искусственных неровностей для предупреждения наезда на пешеходов на улице Балтийской, 16 и 16А.

К обращению приложена ориентировочная схема участков дороги, где, по мнению автора, есть необходимость в снижении скорости.

«Некоторые недобросовестные водители, нарушая правила дорожного движения, проезжают парковку, расположенную рядом с нашим домом, на высокой скорости, что влечет создание опасных ситуаций для пешеходов, которые на данном участке переходят дорогу к Ледовому дворцу или обратно, а трафик людей, и особенно детей, на данном участке очень большой, так как это самый удобный пешеходный маршрут для жильцов всех домов жилого комплекса "Спортивный квартал" (далее ЖК)», - говорится в обращении. Сложившаяся ситуация вызывает у псковича опасения за жизнь и здоровье детей.

Он отмечает, что соответствии с пунктом 6.2 ГОСТ Р 52605-2006 в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями (Ледовый дворец, УСК «Олимп»), а также перед объектами массовой концентрации пешеходов применяются искусственные неровности. Однако проектом не было предусмотрено этих элементов безопасности.

В управляющей компании, администрациях волости и района заявителю сообщили, что земельный участок с парковкой находится в общей долевой собственности собственников помещений домов №№16 и 16А по улице Балтийской. Решить вопрос с установкой неровностей могут только владельцы помещений.

Жильцы готовы провести общее собрание собственников и обсудить вопросы об установке неровностей и источниках финансирования работ. Но не все собственники готовы за свой счет обеспечивать безопасность дорожного движения. «Обеспечение безопасности дорожного движения, особенно рядом с государственными учреждениями, - это функция нашего государства, которая, по моему мнению, в данной ситуации юридически переложена на собственников», - написал пскович и попросил губернатора оказать содействии в решении этой проблемы.