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Власти выставили штрафные санкции «Псковавтодору»

Администрация Пскова выставила штрафные санкции подрядчику ГБУ ПО «Псковавтодор» за нарушения при уборке улиц города от снега. Информация озвучена 1 февраля во время объезда улиц главой администрации Пскова Александром Братчиковым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор ГБУ Станислав Стармолотов рассказал, что организация работает в усиленном круглосуточном режиме. Сейчас доукомплектовываются дополнительные экипажи. Будет арендована дополнительная техника, поскольку ожидается снежный февраль.

Александр Братчиков уточнил, как подрядчик относится к выставленным штрафам. «Мы вынуждены это делать», - добавил он. Станислав Стармолотов ответил, что еще не видел документы, но оплатит, если там будет вина его организации.

Начальник контрольного управления Наталья Симонова заметила, что поступает много звонков по уборке тротуаров, и все нарушения задокументированы.