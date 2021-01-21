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Новый мини-погрузчик втрое сократил время уборки узких тротуаров в Пскове

Новый мини-погрузчик Bobcat 463 в три раза сократил время уборки узких тротуаров в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», в декабре организацией приобретена новая техника для выполнения муниципального контракта по содержанию улиц Завеличья и Запсковья.

Технические характеристики - вес около тонны и ширина 98 см - позволяют применять данный погрузчик на уборке узких тротуаров и пешеходной части мостов. «Бобкэт» укомплектован тремя видами навесного оборудования: щетка, отвал и ковш.

Мини-погрузчик Bobcat 463 задействован на уборке мостов 50-летия Октября, Ольгинского, Александра Невского, Инженерного моста.

Также он применяется для уборки узких тротуаров на Юбилейной, Мирной, Войсковой, Нововойсковой, Зональном шоссе и других улицах.

По словам директора ООО «СитиИнвестГрупп» Павла Талебина, в организации очень довольны приобретением. Время работы по сравнению с ручной уборкой сокращается почти в 3 раза.