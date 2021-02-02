←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему Скрипят колодки?
Какой автомобиль надежнее?
Как это? Кольца не будет?
Все ограничения движения
Автобус в новый район
Герцена Односторонняя
советы по эксплуатации в холода
Янушка Сейчас
Почему не стоит Поднимать щетки
ещё Дороги 02.02.2021 16:430 Более 19 км покрытия и два моста приведут в порядок на дороге Великие Луки - Усвяты 02.02.2021 16:430 Более 19 км покрытия и два моста приведут в порядок на дороге Великие Луки - Усвяты 02.02.2021 15:501 В Пскове временно отменили одностороннее движение на двух улицах. ФОТО 02.02.2021 11:430 Рамки весогабаритного контроля установят в Псковской области по нацпроекту 01.02.2021 21:490 Новый мини-погрузчик втрое сократил время уборки узких тротуаров в Пскове 01.02.2021 15:574 Узкие тротуары в Пскове будут убирать при помощи спецтехники
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 19 км покрытия и два моста приведут в порядок на дороге Великие Луки - Усвяты

02.02.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

В текущем году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится ремонт трассы Великие Луки – Усвяты. На этот раз будет приведено в порядок два участка дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Один из них расположен в Великолукском районе, между деревнями Аничково и Бандино (с 12-го по 25-й км), второй – в Усвятском районе, где в зону ремонта попадают населенные пункты Щепуново и Церковище (с 56-го по 62-й км). В общей сложности обновят более 19 км дорожного полотна, а также отремонтируют два моста: через реки Вскувица и Усвяча.

Подрядной организацией по итогам электронного аукциона определено АО «Буер». Контракт на сумму около 400 млн рублей заключен с управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Средства на работы выделены из областного бюджета.

В подготовительные работы включены расчистка полосы отвода (вырубка кустарника и деревьев, корчевка пней) и срезка асфальтобетонного покрытия на глубину до 5 см. Затем дорожники восстановят виражи и укрепленные асфальтобетонной смесью обочины, устранят просадки на гравийных обочинах и укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой. При ремонте асфальтобетонного покрытия будет уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на граните и верхний слой на габбро-диабазе. В перечень работ также вошел ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, автобусных остановок, установка автопавильонов, скамеек и урн. Различные виды разметки нанесут горячим и холодным пластиком, а также краской с добавлением микростеклошариков.

 

На отрезке дороги в Усвятском районе будет произведен ремонт с учетом участков, разрушенных вследствие пучинообразования. Здесь покрытие срежут на глубину 10 см, а перед укладкой двух слоев нового асфальта выполнят устройство верхнего слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси. Эта смесь получается в результате смешивания фрезерованной асфальтовой крошки с другими материалами и дает «вторую жизнь» асфальту. Такой метод уже применялся на дороге Великие Луки – Усвяты в прошлом году.

Контракт также предусматривает устройство дренажа, водоотвода с проезжей части и другие виды работ, предотвращающие образование пучин.

Кроме того, будут восстановлены перильное ограждение и искусственные неровности, дорожные знаки и сигнальные столбики, отремонтированы две площадки для стоянки легковых автомобилей, тротуар, мостики, лестничные сходы, пешеходные переходы и переезды через кюветы.

Согласно контракту, весь комплекс работ должен быть завершен до 16 сентября.

Автомобильная дорога Великие Луки – Усвяты относится к IV категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин – от 1,7 до 2,5 метров. В прошлом году благодаря нацпроекту было восстановлено около 7,5 км трассы.

Теги: #национальные проекты #БКАД #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 1830 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.02.2021, 16:430 Более 19 км покрытия и два моста приведут в порядок на дороге Великие Луки - Усвяты 02.02.2021, 15:501 В Пскове временно отменили одностороннее движение на двух улицах. ФОТО 02.02.2021, 13:560 Минтранс смягчит требования к фотографиям автомобилей на техосмотре 02.02.2021, 12:350 Автомобиль задел городской автобус на улице Труда в Пскове
02.02.2021, 12:270 Три автомобиля столкнулись в центре Острова 02.02.2021, 11:430 Рамки весогабаритного контроля установят в Псковской области по нацпроекту 02.02.2021, 09:440 Два ДТП за вечер произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове 01.02.2021, 21:490 Новый мини-погрузчик втрое сократил время уборки узких тротуаров в Пскове
01.02.2021, 21:191 Две автомашины столкнулись на развязке улиц Труда и Поземского 01.02.2021, 19:550 Изменилось расписание автобусов №54 через улицу Венскую в Псковском районе 01.02.2021, 18:391 Житель Пушкиногорского района снова сел пьяным за руль и получил срок 01.02.2021, 15:574 Узкие тротуары в Пскове будут убирать при помощи спецтехники
01.02.2021, 15:490 Власти выставили штрафные санкции «Псковавтодору» 01.02.2021, 14:270 Пскович просит установить искусственные неровности в «Спортивном квартале» 01.02.2021, 13:240 Нетрезвого великолучанина на «шестерке» задержали росгвардейцы 01.02.2021, 13:020 Маленький ребенок пострадал в ДТП на дороге Петербург - Псков
01.02.2021, 12:160 Водитель «Дэу» сбил пешехода в Великих Луках 01.02.2021, 11:260 «Лежачих полицейских» установят в мае на улице Лесной в Пскове 01.02.2021, 10:450 Почти 2 тысячи нарушений ПДД пресекли за неделю в Псковской области 01.02.2021, 10:400 Нетрезвый водитель «БМВ» задержан на улице Освобождения в Острове
01.02.2021, 10:070 Уличное освещение восстановят на участке Мельничной набережной Порхова 01.02.2021, 08:540 В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга 01.02.2021, 00:450 В России ужесточили правила автотюнинга 31.01.2021, 18:050 ГИБДД разъяснила псковичам изменение порядка приема граждан
31.01.2021, 14:140 Госавтоинспекция призывает псковичей быть предельно осторожными на дорогах 30.01.2021, 19:100 Калининградец попал в дорожную аварию в Пушкиногорском районе 30.01.2021, 18:401 Девушка пострадала при столкновении двух автомобилей в Великих Луках 30.01.2021, 17:320 11 человек пострадали в дорожных авариях в Пскове с начала года
30.01.2021, 09:454 Новый перечень запретов на использование автомобиля введут с 1 июня 29.01.2021, 23:181 Самый страшный день - среда: водитель автолавки рассказал об ужасах бездорожья в Гдовском районе 29.01.2021, 22:305 Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове 29.01.2021, 21:380 Прокуратура обязала лишить водительских прав двух гдовичей, страдающих олигофренией
29.01.2021, 21:120 Неработающий светофор на перекрестке Рижского и Юбилейной починят к утру субботы 29.01.2021, 20:320 Десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой 29.01.2021, 19:330 Губернатора просят обустроить тротуары на улице Шоссейной 29.01.2021, 19:161 В псковских маршрутках подорожает проезд
29.01.2021, 18:420 Пять автомобилей столкнулись в Псковском районе. ФОТО 29.01.2021, 17:292 Площадь Победы в Пскове преобразится за счет нацпроекта в 2021 году 29.01.2021, 17:172 Борис Елкин рассказал о массовом сходе автобусов с маршрутов 29.01.2021, 15:453 В Пскове два дня не будут работать светофоры на перекрестке Юбилейная - Рижский проспект
29.01.2021, 15:340 «Дэу Матиз» съехал в кювет в Дновском районе 29.01.2021, 09:572 Автомобиль сбил 88-летнего пешехода в Пскове 29.01.2021, 08:250 ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду по показаниям спецустройств 28.01.2021, 20:231 10 крупных объектов вошли в трехлетний план ремонта региональных дорог Псковской области
28.01.2021, 16:240 В Псковской области изменились правила оформления льготной парковки для инвалидов 28.01.2021, 15:500 Нетрезвого водителя «Вольво» остановили полицейские в Пскове 28.01.2021, 15:202 Два псковских подрядчика попали в реестр недобросовестных поставщиков 28.01.2021, 12:122 Массовое сокращение кондукторов не планируется - Борис Елкин
28.01.2021, 10:001 Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить 27.01.2021, 20:421 Псковичи снова просят пересмотреть маршрут автобуса № 30 27.01.2021, 20:160 Водитель фуры погиб в ДТП возле Моглино 27.01.2021, 15:350 Посыпку дорог Пскова противогололедными материалами начинают с 7 утра
27.01.2021, 13:310 До двух человек увеличилось число погибших в ДТП в Островском районе 27.01.2021, 12:195 Псковичи делятся с новгородцами опытом по уборке снега 27.01.2021, 11:150 Опочанина отправили в колонию за «пьяное» вождение 27.01.2021, 09:240 Отремонтировать 45 дворов собираются в Великих Луках в 2021 году
27.01.2021, 08:504 «Мазда» врезалась в ограждение Кузнецкого моста в Пскове. ФОТО 26.01.2021, 23:230 В Великих Луках разрабатывают проект второго путепровода 26.01.2021, 21:571 Фотофакт: Улица Юности в Пскове погрузилась во тьму 26.01.2021, 19:350 По «дорожному» нацпроекту отремонтируют улицу Бастионную в Пскове
26.01.2021, 18:481 Водитель «Ауди» оказался в больнице после столкновения с «Инфинити» на дороге Неелово - Печоры 26.01.2021, 17:150 Применение топливной карточки выгодно для физических лиц 26.01.2021, 16:470 Интерактив: В гдовском селе Ямм не чистят дороги 26.01.2021, 14:160 Обновление улицы Инженерной в Пскове завершится в этом году
26.01.2021, 13:480 Бюджет на ремонт дорог Псковской области будет увеличен на 20-25% 26.01.2021, 11:570 Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти 26.01.2021, 11:310 Один человек пострадал в столкновении двух автомашин у Ледового дворца Пскова 26.01.2021, 11:161 Около 30 единиц техники расчищают дороги и тротуары Пскова
26.01.2021, 10:110 Полиция уточнила число пострадавших в смертельном ДТП в Островском районе 26.01.2021, 10:070 Два человека пострадали в ДТП на Коммунальной в Пскове. ФОТО 26.01.2021, 09:400 Появилось видео с места смертельного ДТП в Островском районе 26.01.2021, 08:540 Число пострадавших в ДТП в Островском районе увеличилось до 6
26.01.2021, 08:201 «Форд» и «Мерседес» столкнулись в Островском районе: 1 человек погиб, 4 пострадали 25.01.2021, 23:150 Работу светофора на перекрестке улиц Щорса и Герцена в Великих Луках восстановят 25.01.2021, 22:310 В Пскове снова запретили поворот налево с улицы Металлистов 25.01.2021, 18:261 Новый автобусный маршрут Пскова свяжет улицу Юности с центром
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.