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Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове из-за съемок фильма

В Пскове 4 февраля с 9:30 до 12:30 будет частично ограничено движение автотранспорта по одной полосе движения на Троицком (Советском) мосту. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, ограничение движения связано с работой киносъемочной группы.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.