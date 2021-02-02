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Губернатор поручил организовать уличное освещение в великолукской деревне Першино

Улица Центральная в деревне Першино Великолукского района станет светлее. В этом году здесь планируется организовать наружное освещение. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сделать это к началу учебного года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С просьбой организовать наружное освещение на данной улице к главе региона обратилась местная жительница Антонина Кравчук. «Это дорога регионального значения, она опасна, на ней нет тротуаров, и дети ходят в школу и обратно по темноте», - рассказала она. Проблему освещенности улицы не могут решить несколько лет.

Губернатор обратил личное внимание главы района Алексея Кузьмина, что «наличие освещения — это вопрос безопасности детей». «Мы проанализировали недавний трагический случай, который был в Великолукском районе, такие вопросы должны оставаться на особом контроле. Если несколько обращений подряд остаются без внимания, будем ставить о соответствии должностных лиц занимаемой должности», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Пояснения по поводу решения проблемы с освещением улицы Центральной дал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. По его словам, в этом году предусмотрены работы по освещению остановок и пешеходных переходов вблизи них. В общей сложности будут освещены два участка длиной 400 метров. Таким образом, фактически весь участок дороги на территории Першино будет освещен. Проезжая часть улицы тоже будет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приведена в нормативное состояние — ремонт уже расторгован.

Губернатор поручил все работы по освещению и ремонту улицы провести к началу учебного года. Борис Елкин пояснил, что дорожные работы планировалось завершить в конце июля, а по освещению — в декабре. Это связано с необходимостью работ по техприсоединению. «Но будем стараться завершить работы как можно раньше», - пообещал он.