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АвтоМир / Дороги

Вопрос о правильности выбора участка Октябрьского проспекта для ремонта задали губернатору

04.02.2021 11:36|ПсковКомментариев: 0

Пскович заявил, что сомневается в правильности выбранного для ремонта участка Октябрьского проспекта. Обращение по поводу состояния главной улицы в центре города он опубликовал 4 февраля на сайте губернатора.

«Тот ли участок запланирован для ремонта?» - спрашивает Алексей Руденко.

«Чиновник администрации области осенью радостно рапортовал, что в следующем году будет ремонт Октябрьского проспекта, от улицы Некрасова до площади Ленина. Оно и понятно, представители администраций дальше улицы Некрасова не ездят по этому проспекту. Вот только на начало февраля уже много ямок от Некрасова до улицы Металлистов. Не выдержал асфальт переход через ноль», - написал пскович.

Напомним, центральную магистраль Пскова в этом году комплексно отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В зону ремонта входят Октябрьский проспект (от улицы Свердлова до Октябрьской площади), Октябрьская площадь и площадь Ленина (с прилегающими участками улиц Советской, Леона Поземского, Воровского на съезде к Кремлю и проездом к улице Ленина вдоль Центра Семьи). Общая протяженность участка составит 1,216 км.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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