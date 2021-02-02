АвтоМир / Дороги

Более 60 светильников осветят дорогу в псковской деревне Ершово

В этом году в деревне Ершово Псковского района вдоль дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье построят линию наружного искусственного освещения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, работы проведут в целях повышения безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Объект социально значимый. Ершово расположено вдоль оживленной трассы, в непосредственной близости от дороги есть школа, магазины. В темное время суток пешеходам передвигаться здесь небезопасно. Поэтому было принято решение построить здесь линию освещения. В прошлом году завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение госэкспертизы», - пояснил председатель комитета Борис Елкин.

Контракт на сумму около 8,8 млн рублей заключили заказчик работ ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация ООО «Светосервис». Объект реализуется за счет средств областного бюджета и должен быть готов к 31 августа.

Согласно техническому заданию, в деревне Ершово осветят более 1,6 км трассы. Для этого подрядчик смонтирует 61 светильник.

Начиная с 2019 года, дорогу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье планомерно приводят в нормативное состояние. Участок трассы, проходящий через Ершово, отремонтировали в 2019 году. Тогда же пешеходный переход в населенном пункте оборудовали импульсным светофором Т7 и барьерным ограждением.