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Власти ответили на жалобу по уборке дорог в Середке

Жалоба на качество зимнего содержания дорог в псковском селе Середка поступила в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Не знаем, куда уже жалобы отправлять. Сколько раз писали в администрацию Псковского района - и все бесполезно. У нас в Середке кошмар творится с дорогами. Их не чистят, а если и чистят, то кое-как. Снега на дороге много, и только сами машинами колеи накатывает, а по отдельным улицам снег вообще не трогают дорожники. Их просто не прочищают», - сообщил житель села по имени Андрей.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями к заместителю главы администрации Псковского района Михаилу Папину. Он пояснил, что в ведении районной администрации находится уборка дорог между населенными пунктами. «Наши подрядчики, с которыми у нас заключены договоры, не имеют права касаться дорог внутри населенных пунктов. За них отвечают волостные администрации. Они сами заключают договоры на уборку», - сказал он.

С таким объемом снега, как в этом году, по его словам, справиться сложно, задействована вся имеющаяся техника. «Но я ручаюсь за то, что администрация Середкинской волости в постоянном режиме решает этот вопрос и работает над обеспечением проезжаемости. Не было такого, чтобы какую-то деревню забросили», - заключил Михаил Папин.

Между тем глава Середкинской волости Раиса Шумкина в ответ на жалобу жителя Середки подтвердила, что улицы в селе расчищаются, нареканий к работе подрядчиков нет. На уборку дорог внутри населенного пункта заключен договор. Трассы регионального значения, проходящие через Середку, чистит «Псковавтодор».

«Около многоэтажек снег должна чистить управляющая компания, но я лично просила подрядчика проехать там, где он может проехать», - добавила глава волости.